При обстреле боевиками ВСУ Горловки ранена женщина
Донецк, 21 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение при обстреле киевскими карателями Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.
(сс) Ministry of Defense of Ukr
Артиллерия ВСУ
«ВФУ обстреляли Горловку, по улице Якуба Колоса ранена женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября боевики ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике.
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