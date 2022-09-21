Донецк, 21 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение при обстреле киевскими карателями Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«ВФУ обстреляли Горловку, по улице Якуба Колоса ранена женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября боевики ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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