Москва, , 12:44 — REGNUM Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не имеет авторитета в глазах российских властей. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место. И поэтому мы отныне соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне», — заявил Песков.

«А в целом европейским дипломатам, конечно, хотели бы порекомендовать обратить внимание, начиная с 2014 года, на преступления (киевского) режима, которые могут стать и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы. На этот счёт господин Боррель никогда ничего не говорил. И судьба убитых невинных гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала», — продолжил он.

Ранее Боррель поддержал идею устроить трибунал над гражданами РФ за их действия на территории б. УССР.