Ереван, 21 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Члены миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генсеком Станиславом Засем 21 сентября встретились в Ереване с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Zviazda.by ОДКБ

«Состоялось обсуждение обстановки в регионе и возможные дальнейшие меры ОДКБ в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия ОДКБ должна оценить обстановку в Армении, подготовить доклад для руководства стран, входящих в Организацию, а также разработать предложения по снижению напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Миссия прибыла 20 сентября, до этого Армению посетила передовая группа Миссии ОДКБ.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что обратился за военной помощью в ОДКБ, заявив, что Азербайджан нарушил «территориальную целостность» Армении. При этом Баку и Ереван до сих пор не провели делимитацию и демаркацию границы.