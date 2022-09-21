Малоярославецкий район, Калужская область, , 12:49 — REGNUM На пожаре в жилом доме деревни Мандрино Малоярославецкого района Калужской области 20 сентября погиб 45-летний мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Дом после пожара kaluga. sledcom.ru

По факту гибели мужчины на пожаре, следственными органами проводится процессуальная проверка. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки в доме.

Назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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