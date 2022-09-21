Пермь, 21 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина стало ответом на наступление киевской армии, обстрелы мирных городов Донбасса и Новороссии и давление со стороны Запада. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко, который добровольцем участвовал в СВО.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

«Решение о частичной мобилизации в этом плане логично, так как для удержания освобождённых территорий необходимо больше войск, чем сейчас есть. По моим оценкам, там не хватает как раз 300 тысяч бойцов, которые хотят, как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, мобилизовать. При этом, что важно, будут мобилизовывать не всех подряд, а резервистов Министерства обороны, офицеров запаса, тех кто имеет нужные специальности и опыт участия в боевых действиях», — сказал бывший политик.

Добавим, экс-депутат добровольцем принял участие в апреле–августе 2022 года в специальной военной операции. Григоренко был рядовым стрелком. Участвовал во взятии семи населенных пунктов, в том числе Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.