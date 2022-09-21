Москва, , 12:41 — REGNUM Ощущают военную угрозу извне 41% жителей России. Доля тех, кто опасается военного нападения за три года выросла на 10% (31% в 2019 году), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главным источником военного нападения на Россию граждане считают США (62%). Еще треть (32%) назвали бывш. УССР. В декабре 2018 года таких было почти вдвое больше — 57%.

Число тех, кто потенциальным источником военной угрозы считает Польшу, выросло за три года в 6,5 раза (с 4% до 26%), Великобританию — в 4,5 раза (с 4% до 18%). Доля назвавших Китай, наоборот, ощутимо снизилась — c 7% до 2%.

Опрос по телефону проведен 13 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин с 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию.

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