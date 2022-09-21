Кострома, 21 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников создал и возглавил штаб по обеспечению частичной мобилизации населения. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева Военные

Структура займётся вопросами призыва граждан на военную службу. Руководить отдельными группами штаба будут заместители главы региона.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию в России. В общей сложности на службу будут призваны 300 тысяч человек, что составляет около 1% от граждан, прошедших службу и имеющих боевой опыт.