Канберра, 21 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Австралийская актриса Марго Робби поделилась впечатлениями от съёмок в фильме «Барби». Об этом пишет издание Variety.

(сс) Gage Skidmore Марго Робби

Как призналась актриса, она была подавлена после того, как журналисты разметили в интернете фотографии с ней и Райаном Гослингом в образах Барби и Кена. «Кстати, я не могу передать вам, как сильно мы были огорчены. Мы выглядим так, будто смеемся и веселимся, но внутри мы умираем. На самом деле умираем. Я думала, что это самый унизительный момент в моей жизни», — добавила Робби.

Напомним, премьера фильма «Барби» намечена на 20 июля 2023 года. Режиссёром картины выступит Грета Гервиг («Леди Бёрд»).