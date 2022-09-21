Москва, 21 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не созванивался 20 сентября с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не было телефонных разговоров вчера», — заявил Песков.

«По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет. Но, с другой стороны, они весьма оперативно могут появиться», — указал он.