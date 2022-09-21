Москва, , 12:40 — REGNUM В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области фиксируется высокий уровень поддержки проведения референдума о воссоединении с Россией. Об этом 21 сентября заявил эксперт Республиканского института политических и социологических исследований Сергей Юхин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

«Поддержка референдума ДНР — 86%, ЛНР — 87%, Запорожская область – 83%, Херсонская область – 72%. Мы можем провести динамику по Запорожской и Херсонской области, и мы видим динамику», — сказал Юхин.

По его словам, в ДНР и ЛНР свыше 90% тех, кто готов участвовать в референдуме планируют проголосовать за воссоединение с Россией, а в Запорожской и Херсонской областях этот показатель составляет свыше 80%.

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