Москва, , 12:39 — REGNUM Анастасия Сайфуллина, директор актёра Сергея Бурунова, прокомментировала новости о его госпитализации. Она опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сергей Бурунов Кадр из интервью для Надежды Стрелец

«С Серёжей всё нормально. Да, заболел ковидом, но чувствует себя нормально. Не пугайтесь», — написала Сайфуллина, обращаясь к поклонникам артиста. «Желает всем пользоваться санитайзерами, носить маски и внимательно относиться к своему здоровью», — добавила она.

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Сергея Бурунова, у которого обнаружили коронавирус. Артист якобы находится в состоянии средней тяжести.

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