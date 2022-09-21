Москва, 21 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Анастасия Сайфуллина, директор актёра Сергея Бурунова, прокомментировала новости о его госпитализации. Она опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кадр из интервью для Надежды Стрелец Сергей Бурунов

«С Серёжей всё нормально. Да, заболел ковидом, но чувствует себя нормально. Не пугайтесь», — написала Сайфуллина, обращаясь к поклонникам артиста. «Желает всем пользоваться санитайзерами, носить маски и внимательно относиться к своему здоровью», — добавила она.

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Сергея Бурунова, у которого обнаружили коронавирус. Артист якобы находится в состоянии средней тяжести.