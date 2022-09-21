Вологда, 21 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о готовности региона приступить к мобилизации.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях Владимир Путин поддержал предложение Генштаба о частичной мобилизации и поручил принять меры по выполнению гособоронзаказа. В Вологодской области окажем необходимое содействие в работе военных комиссариатов и предприятий для безусловного выполнения поручений Президента. Мы вместе и мы своих не бросаем!», — написал глава региона в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область приступила к мобилизации .