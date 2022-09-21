Сеул, , 12:39 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 21 сентября с коллегой из Словакии Ярославом Надь, с которым обсудил двустороннее сотрудничество и региональную безопасность. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи главы военных ведомств подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны и договорились о расширении сотрудничества в области кибербезобасности и изменения климата.

Ли Чон Соп также выразил благодарность правительству Словакии за поддержку усилий Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.