Иркутск, , 12:38 — REGNUM В течение дня 21 сентября при прохождении холодного фронта по территории области максимальные порывы ветра зарегистрированы в Нукутском районе — до 22 м/с, в Ангарском городском округе, в Усть-Ордынском и Усть-Удинском, Ольхонском районах — до 20 м/с.

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В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории области произошло срабатывание автоматической защиты высоковольтных линий электроснабжения в 27 населенных пунктах 11-ти районов. По состоянию на 17:00 без электроэнергии остаются 19 населенных пунктов в 6 районах (Аларский, Ангарский, Нижнеудинский, Усть-Удинский, Черемховский, Иркутский), сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Для восстановления электроснабжения и осмотра линий электропередач задействованы 19 аварийно-восстановительных бригад сетевых компаний. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области, работает межведомственный оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, о существенном ухудшении погодных условий ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило 20 сентября.

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