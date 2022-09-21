Москва, 21 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В сегодняшних условиях в России необходимо выстраивать новые транспортные цепочки и заниматься поддержкой экспорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«У нас вырастет доля транспортных издержек в экономике, потому что нам придется переориентироваться с западных рынков на восточные», — сказал министр.

По словам Решетникова, вся российская промышленность «в основном ориентировалась в Урал, Поволжье, Северо-Запад, то есть ближе к рынкам».

«Поэтому сказать, что давайте какими-то государственными закупками цветных металлов, драгоценных металлов, черных металлов мы компенсируем… Все не компенсируем. Поэтому надо заниматься выстраиванием цепочек, поддержкой экспорта и поддержкой инвестиций», — пояснил он.