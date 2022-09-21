Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Проведение в России частичной мобилизации необходимо для того, чтобы вести более эффективно боевые действия на территории б. УССР. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Колясников.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нельзя воевать силами 150. тыс. человек с армией в три-четыре и более раз нас превосходящей по численности. Особенно если мы ведём наступательные действия», — подчеркнул активист.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Её объявил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ уже подписан.