Екатеринбург, 21 сентября 2022, 12:37 — REGNUM Проведение в России частичной мобилизации необходимо для того, чтобы вести более эффективно боевые действия на территории б. УССР. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Колясников.
«Нельзя воевать силами 150. тыс. человек с армией в три-четыре и более раз нас превосходящей по численности. Особенно если мы ведём наступательные действия», — подчеркнул активист.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Её объявил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ уже подписан.