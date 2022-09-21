Сочи, Краснодарский край, , 12:35 — REGNUM В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за разгула стихии до 24 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 21 сентября.

Морской порт Сочи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу синоптиков, в Сочи в течение трёх дней будут лить дожди с грозами и градом. Осадки будет сопровождать шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20-22 метров в секунду. На реках ожидаются резкие подъёмы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возможен сход селей.

На участке Магри — Весёлое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям Сочи настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность.