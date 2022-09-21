Якутск, 21 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Решение призвать граждан в запасе для участия в спецоперации направлено на защиту России. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, подчеркнув, что мобилизации будет подлежать только часть военнообязанных.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Это непростое, но необходимое решение, направленное на защиту нашей страны. Уже сейчас идут информационные атаки, направленные на разжигание панических настроений. Хочу сразу пояснить, что призыву подлежит только часть граждан, состоящих в запасе и имеющих определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — сказал глава республики.

Он провёл расширенное совещание по вопросам исполнения указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и обсудил сроки и количество военнослужащих, которые отправятся на спецоперацию. Айсен Николаев обратился к членам правительства, министерств, главам районов и муниципальных, городских образований, депутатам всех уровней с просьбой включиться в эту работу.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации граждане России будут проходить подготовку, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Частичная мобилизация коснётся 1% от числа граждан, которые находятся в запасе.