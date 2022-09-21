Москва, , 12:34 — REGNUM Освобождённая часть Николаевской области включена в состав Херсонской, сообщил 21 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что представители села Александровка и города Снигирёвка в Николаевской области обратились к херсонской администрации и попросили включить их в состав региона.

«Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо 20 сентября объявил о проведении с 23 по 27 сентября референдума по вопросу воссоединения с Россией.

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