Воронеж, 21 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка получила травмы при выходе из маршрутного автобуса в Воронеже 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

Автобус

Инцидент произошёл на улице Кольцовской около 14:10. Водитель ПАЗа начал движение от остановки, при этом упала пятилетняя девочка, которая выходила из автобуса.

Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Полиция начала проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в Воронеже произошло несколько инцидентов с падением пассажиров в общественном транспорте. При этом, по данным СМИ, власти города в ближайшее время планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей.