Москва, 21 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты парламента разработать законопроект о приравнивании добровольцев к участникам боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Володин обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин внес предложение приравнять добровольцам к участникам боевых действий.

«Давайте мы с вами этот вопрос незамедлительно решим», — сказал Володин.

По его словам, много предложений звучало от разных фракций.

«Чтобы законодательная инициативы были рассмотрены на пленарном заседании на следующей неделе», — сказал Володин.