Москва, , 12:30 — REGNUM Текущая международная ситуация предоставила Японии уникальный шанс ускорить экономический рост при поддержке инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего следует отметить, что инфляция в 2,8% является одной из самых низких среди стран G20 (даже если сравнивать с соседней Кореей, где уровень инфляции достиг уже более 6%), — сказал Файншмидт. — Тем не менее для экономики Японии эта ситуация достаточно необычная: в отдельные годы Япония нередко уходила в дефляцию и отличалась крайней стабильностью цен. Учитывая тот факт, что программа «Абэномики» предусматривала разгон инфляции, но в итоге не справилась с этим, страна вернулась к нулевым и отрицательным уровням инфляции. Текущая международная ситуация предоставила стране уникальный шанс ускорить экономический рост при поддержке инфляции».

Именно поэтому, как полагает Файншмидт, Банк Японии не хочет поднимать ключевую ставку, находящуюся в отрицательной зоне (на уровне в — 0,1%), хотя этот шаг мог бы приостановить рост инфляции или даже сократить её текущее значение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, базовая инфляция в Японии в августе 2022 года составила рекордные за семь лет 2,8%.

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