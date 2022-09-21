Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации в регионе. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Заместителем председателя комиссии утвержден вице-губернатор Ленобласти по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин. По указу президента РФ Владимира Путина призывная комиссия начала сверку списков в рамках частичной мобилизации.

Отметим, что, по словам главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках мобилизации отберут порядка 300 тыс. резервистов.