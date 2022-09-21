Челябинск, , 12:30 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к землякам в связи с объявленной в России частичной мобилизацией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер Kremlin.ru

Он отметил, что это решение президента страны Владимира Путина необходимо для защиты безопасности, территориальной целостности и суверенитета России, а также для поддержки жителей Донбасса и других освобождённых территорий б. УССР.

«Правительству региона и муниципалитетам необходимо мобилизовать свои усилия и ресурсы», — сказал Текслер. И добавил, что чиновникам важно скорректировать свои планы, отменить отпуска, а также сосредоточиться на выполнении ключевых задач. Среди таких задач он назвал оказание необходимой помощи призывным комиссиям и военным комиссариатам. Эта работа уже началась. Также важно обеспечить бесперебойную работу стратегических предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Чиновник добавил, что всем жителям Челябинской области сейчас как никогда важно сплотиться и друг с другом, и со всей страной. А также приложить все усилия для того, чтобы обеспечить Южному Уралу и всей России мирное будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она коснётся лиц, находящихся в запасе, служивших в армии и имеющих военно-учётную специальность.