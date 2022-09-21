Успехи республиканцев на промежуточных выборах, которые пройдут в США в ноябре, могут привести к сокращению помощи, которую Вашингтон выделяет режиму в Киеве, заявил сенатор-демократ Крис Мёрфи. Его слова 20 сентября приводит издания The Washington Post.

«Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь [бывшей УССР]», — отметил в беседе и изданием Мерфи.

Вашингтон, , 12:29 — REGNUM На данный момент республиканцы в Сенате, похоже, поддерживают администрацию Джо Байдена, которая намерена выделить дополнительные $12 млрд на помощь Киеву. Но если республиканцы получат большинство в палате представителей, не говоря уже о Сенате, это может все изменить.

Конгресс США Pixabay.com

«Я думаю, что существует реальный риск того, что продолжающаяся резолюция станет последним разом, когда мы будем финансировать [бывшую УССР]», — подчеркнул Мерфи, отметив, что это скорее угроза для Палаты представителей, поскольку ее члены больше верны экс-главе Белого дома Дональду Трампу.

По поводу того, что подконтрольная Республиканской партии палата представителей может прекратить помощь киевскому режиму, беспокойство выражает не только Мерфи. Издание Defense News недавно сообщило, что высокопоставленные члены руководства Республиканской партии в палате представителей не будут поддерживать поток помощи, если республиканцы возьмут контроль над палатой представителей. И это неслучайно, поскольку в нижней палате Конгресса сосредоточено большее число негласных, или даже тех, кто проявляет открытые симпатии к России и ее руководству.

Так, некоторые из наиболее прямых заявлений о прекращении помощи исходят от крайне правых трампистов, таких как конгрессмены Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) и Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия), которые «прямо заявляют о своих симпатиях». Как однажды сказал член палаты представителей Пол А. Госар (республиканец от Аризоны): «[Бывшая УССР] не наш союзник. Россия нам не враг».