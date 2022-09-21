Донецк, 21 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:30 (совпадает с мск) — н. п. Кирово — н. п. Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября боевики ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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