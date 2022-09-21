Амстердам, 21 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте присоединил свой голос к хору западных лидеров, комментирующих заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

По сообщению агентства Reuters, Рютте сказал голландской вещательной компании NOS, что мобилизация и призывы к референдумам — «это признак паники».

«Его [Путина] риторика по поводу ядерного оружия — это то, что мы уже слышали много раз, и это оставляет нас равнодушными. Это все часть риторики, которую мы знаем. Я бы посоветовал сохранять спокойствие», — добавил он.