Саратов, 21 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Совет Федерации от Саратовской области избран сенатором экс-глава региона Валерий Радаев («Единая Россия»). Решение о его назначении приняли 21 сентября депутаты Саратовской областной думы.

Saratov.gov.ru Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Губернатор региона Роман Бусаргин поздравил Радаева с избранием на новую должность. Он представит Саратовскую область от законодательного (представительного) органа государственной власти.

Напомним, в сентябре 2022 года истекает срок полномочий сенатора Олега Алексеева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 16 сентября Бусаргин наделил полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Андрея Денисова. Ранее он занимал должности постоянного представителя России в ООН (2004–2006 г. г.), был первым заместителем министра иностранных дел РФ (2006–2013 г. г.), чрезвычайным и полномочным послом России в Китае (2013–2022 г. г.).

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