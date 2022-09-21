Москва, 21 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Россию как действующего председателя Арктического совета не устраивает положение дел, при котором не исполняются решения министерской сессии Арктического совета 2021 года в Рейкьявике. Об этом посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил в опубликованном 21 сентября интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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«Российская Федерация, реагируя на известный демарш других арктических стран в марте сего года, приостановила сотрудничество по вопросам климата и экологии. Россию как действующего председателя Арктического совета не устраивает положение дел, при котором не исполняются решения министерской сессии Арктического совета 2021 года в Рейкьявике. Это негативно сказывается на проектах, направленных на сохранение хрупкой арктической экосистемы, развитие научного и регионального взаимодействия, повышение благосостояния жителей всего Арктического региона, включая коренные народы», — подчеркнул Корчунов.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приостановка отношений Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Соединенных Штатов с Россией была беспрецедентным шагом в истории Арктического совета. Это может разрушить набор механизмов управления, созданных советом и другими международными форумами, которые поддерживали мир и сотрудничество в Арктике на протяжении поколений.

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