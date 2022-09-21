Омск, , 12:28 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, которое он сделал в ходе обращения 21 сентября, прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политаналитик, журналист Василий Епанчинцев (Омская область).

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам собеседника ИА REGNUM, предпосылки к объявлению частичной мобилизации были уже давно.

«Объявлена частичная мобилизация. Предпосылки к ней были уже давно. Верховный главнокомандующий выступил 21 сентября с мощным, сильным, откровенным посланием. Он сказал правду, сказал всё, как есть, подтвердил ценности русского мира. Он прав. Русские своих не бросают», — отметил эксперт.

«Важно, что частичная мобилизация подкреплена финансово. Те, кто под неё подпадает, получат такие же выплаты, как контрактники», — добавил он.

Также политаналитик обратил внимание на интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Хочу также обратить внимание на важный тезис, высказанный министром обороны России Сергеем Шойгу. Речи о мобилизации срочников и студентов не идёт. Российская армия имеет огромный мобилизационный резерв в 25 млн человек, необходимо набрать 1% — 300 тысяч. В частичную мобилизацию не должны попасть те, кто не имеет никакого представления о том, что такое армия», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан. По имеющейся информации, частичной мобилизации подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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