Москва, 21 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Народный банк Китая сохраняет ключевую ставку относительно низкой, что не способствует укреплению юаня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Elec4.co.kr Юань

«Говоря о курсе юаня, следует помнить, что Китай до сих пор живёт в реалиях борьбы с коронавирусом в рамках своей политики нулевой терпимости. Постоянные локдауны наносят серьёзный удар по компаниям и цепочкам поставок, — сказал Файншмидт. — Для того, чтобы как-то помочь бизнесу и деловой активности, Народный банк КНР сохраняет ключевую ставку относительно низкой. Это помогает предоставлять дешевые кредиты, однако не способствует укреплению национальной валюты, которая к тому же находится в проигрышном положении ввиду общей нестабильности в мировой экономике».

Напомним, как сообщалось ранее, Народный банк Китая 21 сентября вновь понизил курс юаня — в этот раз до 6,9536 юаня за доллар.