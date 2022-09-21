Железноводск, Ставропольский край, 21 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Руководство города Железноводска Ставропольского края намерено увековечить имя погибшего актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Глава города Евгений Бакулин сообщил о планах присвоить его имя Дворцу культуры.

Volkovteatr.ru Сергей Пускепалис

«Сергей принимал активное участие в жизни нашего курорта. Подумали, а почему бы не назвать городской Дворец культуры в его честь», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, российский актер и режиссер Сергей Пускепалис 20 сентября погиб в ДТП в Ярославской области. Его похороны состоятся в городе Железноводске 23 сентября. Он считал этот город родным, так как в нем прошло его детство. Здесь же он обосновался на постоянное жительство уже будучи известным актером.