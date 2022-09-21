Уфа, 21 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили глава БашкирииРадий Хабиров и премьер-министр БелоруссииРоман Головченко. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служа главы Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Сообщается, что Хабиров и Головченко в Уфе посетили мемориальный комплекс «Парк Победы», где почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что они возложили венки к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского СоюзаАлександра Матросова иМиннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.

«После возложения цветов участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Родины, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны», — сообщает пресс-служба.

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