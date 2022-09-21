Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Годовая инфляция в Ленинградской области четвертый месяц подряд продолжает снижение, а августе она составила 12,4%, что ниже июля на 0,6 процентных пунктов, сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Инфляция в Ленобласти пресс-служба отделения Банка России по Ленобласти.

«Годовая инфляция в Ленинградской области в августе продолжила снижение и составила 12,4% после 13,0% в июле. Это вновь самый низкий уровень инфляции среди регионов Северо-Запада», — отметили в Главном управлении ЦБ РФ.

Там уточнили, что уровень годовой инфляции Ленобласти ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (13,87%) и по России в целом (14,30%). На этом сказались в основном увеличение увеличение предложения в отдельных сегментах продовольственных и непродовольственных товаров, ослабление давления на цены со стороны издержек производителей, а также сдержанная потребительская активность.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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