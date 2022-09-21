Анадырь, , 12:25 — REGNUM Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поддержал президента РФ Владимира Путина в принятых решениях, о которых глава государства сказал в своём обращении 21 сентября.

Наша победа Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент дал чёткий сигнал: Россия не бросит людей, которые в неё верят и хотят самостоятельно решать свою судьбу. В этой связи решение об усилении группировки наших войск кадровыми военными, имеющими опыт и воинскую специальность, — единственно верное и своевременное», — написал в своём телеграм-канале Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ростовской области Василий Голубев возглавил комиссию по частичной мобилизации, которая началась в России 21 сентября.