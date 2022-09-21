Москва, , 12:26 — REGNUM В России значение инфляции на конец 2022 года составит около 13%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Ольга Захарова.

Инфляция Pixabay.com

«Снижение уровня цен в августе 2022 года составило 0,06%, в июле темпы снижения цен были значительно выше — 0,27%. Усиление проинфляционного давления связано с наличием ограничений по импорту ряда непродовольственных товаров, комплектующих, пока еще высоким уровнем инфляционных ожиданий, — сказала она. — Некоторое замедление инфляции определяется сезонными факторами, в первую очередь, снижением цен на плодоовощную продукцию. Однако влияние этого фактора постепенно снижается. Снижение ключевой ставки также влияет на замедление инфляции».

Она подчеркнула, что в настоящее время, по данным регулятора, темпы инфляции составляют 14,3%, на конец года Банк России прогнозирует инфляцию в диапазоне 11-13%.

«С нашей точки зрения, благодаря политике, проводимой регулятором, роста годовой инфляции по отношению к текущим показателям не будет, и ее значение на конец года составит около 13%», — подытожила Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ больше не готовы покупать те товары, которые подорожали в два раза, и ищут заменители.

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