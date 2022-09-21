Москва, 21 сентября 2022, 12:25 — REGNUM ***
Уважаемые товарищи!
Просим вас сообщить в редакцию, кто из вас лично или ваших детей, по вашему мнению, подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией, введённой сегодняшним Указом президента России, чтобы мы могли оказать вам всю необходимую помощь.
ИА REGNUM полностью поддерживает решение президента Путина о частичной мобилизации для усиления нашей армии, освобождающей земли бывш. УССР и защищающей Донбасс, разделяет его готовность принять освобождённые территории в состав России.
В нашем коллективе работает значительное число военнообязанных.
В случае их мобилизации мы собираемся оказать всем мобилизованным полную поддержку, включая юридическую, финансовую, снаряжением и пр., считаем их освободительную борьбу священной и благородной, берём на себя постоянное шефство над ними и их семьями, ждём их домой с Победой.
Генеральный директор Ю. С. Крижанская
Главный редактор М. А. Колеров