Москва, 21 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. ***

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовет! 1941

Уважаемые товарищи!

Просим вас сообщить в редакцию, кто из вас лично или ваших детей, по вашему мнению, подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией, введённой сегодняшним Указом президента России, чтобы мы могли оказать вам всю необходимую помощь.

ИА REGNUM полностью поддерживает решение президента Путина о частичной мобилизации для усиления нашей армии, освобождающей земли бывш. УССР и защищающей Донбасс, разделяет его готовность принять освобождённые территории в состав России.

В нашем коллективе работает значительное число военнообязанных.

В случае их мобилизации мы собираемся оказать всем мобилизованным полную поддержку, включая юридическую, финансовую, снаряжением и пр., считаем их освободительную борьбу священной и благородной, берём на себя постоянное шефство над ними и их семьями, ждём их домой с Победой.

Генеральный директор Ю. С. Крижанская

Главный редактор М. А. Колеров