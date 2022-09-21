Ереван, , 12:25 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана 20 сентября силой увели с военного пантеона родителей погибших военнослужащих. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, собравшиеся не хотели допустить, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян возложил цветы к памятнику. В основном это были матери погибших. Правоохранители утащили их за руки и за ноги в полицейские машины и увезли.

«Мы не хотим, чтобы он осквернял могилы наших детей», «Никол — предатель», — кричали женщины.

Адвокат Ваан Ованнисян позже сообщил журналистам, что приводу подверглись около 30 человек. На них всех составлены протоколы.

«Одна женщина получила травму руки, другая — травму пальца. Похоже, что палец сломан. Сейчас они находятся в отделениях полиции. Вызвали скорую, но этого недостаточно, травма серьёзная», — сказал Ованнисян.

Напомним, 21 сентября в Армении отмечают День независимости.