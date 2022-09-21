Благовещенск, , 12:28 — REGNUM Вынужденный призыв на специальную операцию коснётся только 1% резервистов, акцентировал внимание губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу о частичной мобилизации.

Глава Амурской области Василий Орлов Kremlin.ru

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«Решение о частичной мобилизации принято для защиты нашей Родины! Мобилизуются только опытные, отслужившие в армии мужчины определённых, необходимых сейчас в зоне боевых действий, специальностей. Это решение тщательно взвешенно», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Он также обратил внимание, что с каждым мобилизованным заключат контракт, люди будут получать все положенные выплаты и обязательно предварительно пройдут необходимую военную подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, заявил 21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу. Тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность — 25 млн человек. Частичная мобилизация коснётся 1% от этого числа, добавил он.