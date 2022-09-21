Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Аланна Забель, бывший учитель йоги солиста группы Maroon 5 Адама Левина обвинила его в том, что он отправлял ей сообщения сексуального содержания. Об этом 21 сентября пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Адам Левин, солист группы Maroon 5

По данным СМИ, Забель стала четвёртой женщиной, которая рассказала о неверности Левина его жене, модели Бехати Принслу. Преподавательница йоги утверждает, что её парень увидел сообщения от музыканта и от ревности сломал ей запястье. Забель рассказала о случившемся Левину, однако он бросил её и вычеркнул из списка команды, которая должна была отправиться с ним в тур.

ИА REGNUM напоминает, что накануне модель и блогер Самнер Строу заявила, что Адам Левин встречался с ней около года за спиной у жены. Артист выступил с публичным обращением, в котором признал, что «перешёл черту», однако опроверг романтические отношения со Строу, утверждая, что лишь флиртовал с ней.