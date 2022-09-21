Вашингтон, 21 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Смит может сняться в фильме «Блеск» режиссёра Шармин Обаид («Мисс Марвел»). Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса

Предстоящая лента станет адаптацией одноимённого романа Маркуса Саки и расскажет о сверхсильных людях, которые используют собственные способности в корыстных целях. В настоящий момент Смит числится в списке продюсеров проекта, однако не исключено, что он также сыграет главного героя в фильме.

Напомним, в марте 2022 года Уилл Смит устроил скандал во время церемонии вручения премии «Оскар». Актёр поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока, пошутившего в адрес супруги Смита. В результате инцидента актёр лишился права посещать церемонии вручения «Оскара», а также потерял ряд ролей в кино.