Пермь, 21 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание инициативу по изменению Устава региона, сообщили в пресс-центре краевого парламента.

Zsperm.ru Законодательное собрание Пермского края

Из документа исключат положение, устанавливающее запрет для замещения должности губернатора более двух сроков подряд. Об этом указано в пояснительное записке.

Предполагается, что губернатор одновременно будет замещать госдолжность Российской Федерации и государственную должность субъекта Федерации, а также входить в систему исполнительных органов государственной власти Пермского края и осуществлять руководство ею. Губернатор вправе непосредственно возглавить Правительство Пермского края или учредить должность председателя краевого правительства.

К государственным должностям Пермского края отнесены должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского края

Ожидается, что депутат рассмотрят законопроект на планарном заседании в октябре. Документ примут в трех чтения.