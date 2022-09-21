* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 21 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Кудратулла Абу Хамза, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Балх, заявил, что в случае, если кто-то приютит в своём доме членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или похитителей людей, то, помимо конфискации жилища, владелец дома и квартальный староста понесут такое же наказание, как игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и похитители. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На встрече с жителями Мазари-Шарифа губернатор Балха сказал, что люди обязаны сотрудничать с силами безопасности.

«Мы решили конфисковать дома людей, приютивших похитителей и членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также применять к ним и квартальным старостам столь же суровое наказание, как к боевикам и похитителям», — подчеркнул Абу Хамза.