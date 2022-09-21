Москва, 21 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Urals снизятся с $70 за баррель в 2023 году до $65 в 2025 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда.

Kremlin.ru Максим Решетников

«С учетом замедления глобального роста мировой экономики заложено умеренное снижение цен на нефть — с $70 за баррель в 2023 году до $65 за баррель в 2025 году», — сказал министр.

Ранее пресс-служба Минфина заявляла, что средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в августе 2022 года составила $74,73 за баррель.