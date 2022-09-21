Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев возглавил комиссию по частичной мобилизации, которая началась в России 21 сентября. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Василий Голубев

«Для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан. В Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объёме развёрнута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что в России мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам. Соответствующий указ уже подписан.

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