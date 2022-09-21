Барнаул, 21 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Спикер парламента Алтайского края Александр Романенко рассказал, что основные характеристики параметров главного финансового документа региона будут приняты в первом чтении в октябре 2022 года и уже окончательно — в ноябре, информирует 21 сентября телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Светлана Шаповалова Алтайски край

Согласно проекту прогноза социально-экономического развития, индекс потребительских цен (оценка) на 2022 год составит 13,4%, на 2023 год — 5,5%. МРОТ с 1 января 2023 предполагается установить в размере 16 379 рублей. Зарплата так называемых указных категорий работников индексируется с 1 января 2023 года на 9,2%, работникам «неуказных» категорий — на 5,5% (с 1 октября 2023 года), на уровне прогнозируемого значения инфляции 2023 года. Социальные расходы также будут проиндексированы на 5,5%, индексация, связанная с оплатой ЖКУ, составит 6,2%.

«Мы сейчас видим не все межбюджетные трансферты. Несмотря на это, правительством Алтайского края заложен значительный рост собственных доходов в 2023 году (77,4 млрд руб.) по отношению к 2022 году — в 113,5%», — пояснил он.

«Если подвести итог сказанному, то бюджет 2023 года безусловно вырастет по отношению к текущему году, хоть по отдельным видам налогов, например, по налогу на прибыль, ожидается некоторое замедление. Параметры бюджета, по прогнозам, позволят нам выполнить все наши расходные обязательства и провести повышение заработной платы. Индексация зарплаты «указным категориям» работников сразу на такую величину будет производиться впервые. Не сомневаюсь, что аналогичные решения мы сможем принять для остальных категорий в течение финансового года, как это делали ранее», — добавил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минфине РФ регионам рекомендовали не раздувать бюджеты. Речь идёт о планируемых тратах в 2023 году. По словам первого замминистра финансов Леонида Горнина, властям на местах необходимо осторожно подходить к тратам, накопленной подушки безопасности. Чиновник отметил, что сейчас у большинства регионов на счетах находится около четырёх триллионов рублей.