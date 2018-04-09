Москва, 21 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях поддержка проведения референдума о воссоединении с Россией достигла рекордных значений. Об этом 21 сентября заявил эксперт Республиканского института политических и социологических исследований Сергей Юхин на круглом столе ЭИСИ на тему «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Также рекордное число жителей освобожденных Россией территорий готовы проголосовать за воссоединение с исторической родиной.

«Мы фиксируем, так как мы системно работали на этом поле, мы фиксируем исторический максимум поддержки проведения референдума и поддержки идеи вхождения в Российскую Федерацию. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем проводить экзитполы в областях, когда будут открыты участки для голосования», — сказал Юхин.