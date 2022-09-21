Мурманск, 21 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Призывная комиссия Мурманской области приступила к выполнению задачи президента по частичной мобилизации граждан в Вооруженные силы РФ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Это необходимое и важное решение для того, чтобы обеспечить защиту, суверенитет и безопасность нашего государства. Призывная комиссия под моим руководством приступила к выполнению этой задачи. Я очень рассчитываю на вашу поддержку и уверен, что в Мурманской области все поставленные президентом задачи будут успешно выполнены», — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.